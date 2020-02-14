شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة الطبية للعائدين من الصين: انتهاء فترة الحجر الصحي الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عتمان، رئيس البعثة المصرية الطبية للعائدين من مدينة «ووهان» الصينية، أن فترة الحجر الصحى ستنتهى بحد أقصى الإثنين المقبل، لافتًا إلى أن جميع المصريين المتواجدين بالحجر الصحى في أفضل حال، وسط متابعة دقيقة على مدار الـ24 ساعة دون أي مشكلات.

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وقال «عتمان»، لـ«المصرى اليوم»، إنه لا يوجد أي شخص من المتواجدين بالحجر الصحى ظهرت عليه أي علامات حول «فيروس كورونا»، إذ إن جميع العائدين من الصين كانوا بحاجة ضرورية لهذه الفترة، خاصة في ظل الرعب الذي عاشوا فيه في «ووهان»، مضيفًا: «الحجر الصحى يضم 302 راكب عائد، و7 أعضاء من الطاقم الطبى المرافق للرحلة، و13 من طاقم الطائرة، و3 من ضباط الجوازات، بالإضافة إلى فريق العمل من وزارة الصحة في جميع التخصصات التي تتابع الأحوال الصحية للجميع على مدار الساعة».

في السياق ذاته، انتهى قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة من التقرير الشامل عن الحالات الخاصة بالمصريين العائدين من «ووهان» والذى يتضمن جميع البيانات الصحية عن الحالات؛ بما فيها جميع المعلومات الخاصة بالعلامات الحيوية للمصريين المتواجدين بمعسكر الحجر الصحى في مطروح، ليؤكد أن الحالات جميعها بحالة جيدة ولا تعانى من مشكلات صحية خطرة؛ إنما فقط يخضعون للحجر الصحى للاطمئنان على صحتهم وخلوهم من الإصابة بـ«كورونا».

وأوضح التقرير، أن عمليات المسح تضمنت 7 فئات في مقدمتها الوافدين من الصين، والطاقم الطبى المرافق، وطاقم الطائرة، وطاقم مصر للطيران، وطاقم الحجر الصحى المسؤول عن تطهير الطائرة وحقائب الركاب، والطاقم الوقائى بالحجر الصحى المسؤول عن المسح الحرارى للوافدين، وضباط الجوازات، والسائقين. وذكرت الوزارة، أن التقرير جاء وافيًا عن الحالة الصحية للمصريين العائدين من الصين.