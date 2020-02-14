شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: فيروس «كورونا» لم يؤثر على حجم سفن الصين العابرة لقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حجم التجارة الصينية المارة بقناة السويس لم تتأثر بعد انتشار فيروس «كورونا».
وأضاف «ربيع» خلال لقاء تليفزيوني، أن السفن الصينية العابرة قناة السويس في شهر يناير الماضي لم تتراجع بل أكثر من نظيرتها في العام الماضي من نفس الفترة.
وكشف أنه في حال تحول فيروس كورونا إلى وباء وبالذات الصين ممكن تتأثر قناة السويس، موضحا أنه يتم تحفيز بعض الأخرى للعبور إلى قناة السويس من أجل التغلب على تراجع معدلات السفن في حال تحول فيروس كورونا إلى وباء.
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة ربيع: فيروس «كورونا» لم يؤثر على حجم سفن الصين العابرة لقناة السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.