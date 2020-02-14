شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: فيروس «كورونا» لم يؤثر على حجم سفن الصين العابرة لقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حجم التجارة الصينية المارة بقناة السويس لم تتأثر بعد انتشار فيروس «كورونا».

وأضاف «ربيع» خلال لقاء تليفزيوني، أن السفن الصينية العابرة قناة السويس في شهر يناير الماضي لم تتراجع بل أكثر من نظيرتها في العام الماضي من نفس الفترة.

وكشف أنه في حال تحول فيروس كورونا إلى وباء وبالذات الصين ممكن تتأثر قناة السويس، موضحا أنه يتم تحفيز بعض الأخرى للعبور إلى قناة السويس من أجل التغلب على تراجع معدلات السفن في حال تحول فيروس كورونا إلى وباء.