شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: القوات المسلحة تؤمّن قناة السويس.. وكل مصري يشعر بأنها ملكه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الإجراءات الأمنية المتبعة لحماية قناة السويس تجعلها مؤمنة تمامًا من أي مخاطر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القوات المسلحة تتكفل بحماية المجرى الملاحي بالكامل من جانب القوات البرية والجوية والبحرية، ولم يحدث أي حادث حتى اثناء 2011 يعكر صفو القناة.

وأكد أن السفن تمر بآمان وعدد السفن لم يقل خلال عام 2011، موضحا أن كل مصر يشعر بأن القناة ملكه وهو ما ظهر عند طرح شهادات الاكتئاب الخاصة بقناة السويس.