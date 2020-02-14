شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: انطلاق نشرة التاسعة في نفس موعدها بعد تطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعاً بأعضاء مجلس الهيئة، حيث أكد خلال الاجتماع على انطلاق نشرة التاسعة قريبًا بعد تطويرها في الشكل والمحتوى من خلال أبناء الوطنية للإعلام، وسوف يتم بث نشرة التاسعة بنفس موعد من خلال استديو 10 الذي تم تجهيزه وتزويده بأحدث التقنيات حيث تم على مدار الفترة الماضية العمل على تطوير الشكل والمحتوى بنشره التاسعة وتوفير المزيد من الدعم الفني والتقني لإظهار إبداعات وتميز أبناء الوطنية للإعلام، وأيضاً توفير المزيد من الحرية المسئولة بما يواكب الأحداث السريعة والمتلاحقة ويحقق المنافسة.

وأوضح حسين زين أن هذا التطوير يعد إضافة جديدة لنشرة التاسعة التي نعتز بها جميعاً ونحافظ على خصوصيتها فهى أحد أهم أدوات الإعلام الوطني ويتابعها الملايين لما تتمتع به من مهنية ومصداقية في تغطية كافة المستجدات والأحداث المتلاحقة سواء محلية أو إقليمية أو دولية، والعمل على تفعيل دورها على نحو يزيد من الوعى وتنوير العقول للتصدى للشائعات والأكاذيب وإبراز ما تحقق على أرض الواقع من انجازات وتنمية بمصر في كافة المجالات

Advertisements

أما فيما يتعلق بالقناة الفضائية المصرية فقد أكد أيضاً بأنه لن يضار أي من الزملاء العاملين بها بأي شكل من الأشكال، وانه طلب من رئيس قطاع التليفزيون تلقي مقترحات العاملين بأفكار برامجية جديدة لتطوير القناة شكلا ومضمونا وتفعيل دورها لإبراز صورة مصر الحضارية في الخارج وتعريفهم بحقيقة ما يجري بها من تنمية حقيقية وشاملة، حيث تم توفير كافة الامكانيات وتجهيز الاستديوهات بأحدث التقنيات الحديثة

كما أكد حسين زين خلال الاجتماع بأنه لن يضار أي من الزملاء العاملين وكافة ما يتم من تطوير في المحتوي والشكل يقوم به ابناء الوطنية للإعلام بخبراتهم وكفاءتهم المعهودة التي نعول عليها في تحقيق المنافسة وعودة المشاهد بقوة إلى شاشه إعلامه الوطنى .

وتناشد الوطنية للإعلام كافة العاملين بها عدم الانسياق وراء الشائعات وتؤكد على التواصل المستمر بين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وقياداتها وكافة العاملين بها وترحب بأية مقترحات وأفكار تهدف إلى الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية وايضاً العاملين بمختلف قطاعاتها