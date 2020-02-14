شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حفل تسليم جائزة المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى للإبداع العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي اليوم برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي احتفالية توزيع جائزة المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي للإبداع العلمى "جائزة د. مكرم مهنى" لعام ٢٠٢٠، وذلك بحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين والسفراء وممثلى الدول وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

بدأت الاحتفالية بكلمة الأنبا إرميا، مشيرا إلى أن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسى له ٤ جوائز سنوية هى جائزة المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى للحكمة والشفقة "جائزة البابا شنوده الثالث، وجائزة المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى للثقافة والعلوم الإنسانية "جائزة الدكتورة علا غبور، وجائزة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للإبداع العلمي " جائزة د. مكرم مهنى"، وجائزة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الحق في الحياة "جائزة فريد حبيب" وجميعهم تقدم للمصريين بمختلف توجهاتهم.

وأضاف الأنبا إرميا أن جائزة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للإبداع العلمى "جائزة د. مكرم مهنى" بدأت بتشكيل لجنة علمية ضمت عدد من الأساتذة وترأسها د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس حينذاك وتقدم لها في عامها الأول ١٠ باحثين وفي العام التالي تقدم لها ٣٤ باحث وعن هذا العام تقدم لها ٧٢ باحث. وهو ما يؤكد عن انتشارها ومعرفتها من قبل كافة الباحثين.

كما أعلن الأنبا إرميا أن جائزة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للإبداع العلمي "جائزة د. مكرم مهنى" للعام القادم ستصبغ بالدولية، حيث سيتاح للباحثين من غير المصريين للتقدم بأبحاثهم وذلك دون تفرقة هدفًا من المركز للاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية لخدمة مصر والمصريين.

ثم جاءت كلمة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب مؤكدا علاقته القوية والراسخة التى ربطته بالراحل د. مكرم مهنى مشيرا إلى ما قدمه د. مكرم من خدمات للكنيسة والوطن والتى كان من ضمنها اقتراحه لمثلث الرحمات البابا شنوده بتشكيل اجتماعات تضم الأسر الجامعية. وغيرها من المجهودات العلمية والاجتماعية لخدمة الجميع.

وفي كلمته أعلن د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين الشمس السابق ورئيس المجلس العلمى بالمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى عن الفائزين بالجائزة لهذا العام وهم:

أولًا: عن كبار الباحثين:

فاز د رامي كرم عزيز رئيس قسم الميكروبولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة عن فئة كبار الباحثين في مجال العلوم الحياتية. وذلك عن ابحاثه في تطبيق علوم الجينوم والميكروبيوم الحديثة في اكتشاف الأدوية وتتبع الميكروبات.

ثانيًا: عن شباب الباحثين: جاءت الجائزة مناصفة بين كلا من د. مصطفى محمد السيد دكتور باحث بمركز التمييز العلمي لفيروسات الإنفلونزا- المركز القومى للبحوث وذلك عن ابحاثه فى تحضير منصات تطعيم مبتكرة ضد عدوى الفيروسات التنفسية الناشئة، ود. رومانى نبيه نصيف مدرس بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد عن ابحاثه فى اكتشاف جسم مناعي صغير النانوبين يثبط مرض جنون البقر باستخدام الاشعة السينية.

حضر الاحتفالية معالي الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، د. فينيس كامل وزير البحث العلمي الأسبق، د. نادية زخاري وزيرالبحث العلمي الأسبق، د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، والسفير بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة، والسفير "راموس خيل" سفير أسبانيا بالقاهرة، والسفير نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بالقاهرة، والسفير " منولا فرانك" سفير البرتغال. كما حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والسياسين والشخصيات العامة.





























































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