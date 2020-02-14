صرف راتب ومكافأة استثنائية لموظف محبوس وموقوف عن العمل في جامعة الزقازيق -مستندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – حاتم أبو النور:

كشف مصدر خاص في جامعة الزقازيق، لـ"الخليج 365" عن صرف أموال بدون وجه حق، لموظف موقوف عن العمل، وذلك رغم حبسه على خلفية اتهامه في قضية الشروع في قتل منذ شهر نوفمبر الماضي.

تفاصيل الواقعة، حسبما أكد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، بدأت عقب صدور حكم قضائي من محكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 44958 مركز الزقازيق لسنة 2017، والمقيدة برقم 3566 لسنة 2017 ضد المتهم "ع. م. م" والذي يعمل طاهيًا في جامعة الزقازيق، وذلك على خلفية اتهامه بالشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد لأحد المواطنين، وعقب إدانة المتهم بدأت فترة الحبس اعتبارًا من تاريخ 19/11/2019.

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وصدر الأمر التنفيذي من جامعة الزقازيق رقم 2907 لسنة 2020، بوقف المتهم من تاريخ حبسه وإحالته لمجلس التأديب للعاملين في جامعة الزقازيق.

وأكد مصدر خاص لـ"الخليج 365" أنه جرى صرف راتب شهري نوفمبر وديسمبر 2019 للمتهم، وكذلك صرف راتب يناير 2020 ومكافأة 500 جنيه تصرف للعاملين ومقابل 90 يوم عمل كمكافأة استثنائية لأعمال المراقبة على امتحانات الطلاب.

وأشار المصدر أنه جرى صرف المكافأة الاستثنائية للمتهم، وذلك رغم انها لم تصرف حتى الآن، لأحد من العاملين في جامعة الزقازيق.