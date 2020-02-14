قبل اعتمادها.. مصدر بالسياحة يكشف ملامح ضوابط الحج السياحي 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تترقب شركات السياحة الدينية، اعتماد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة للحج السياحي 2020 خلال الأيام المقبلة، بعد إعادة مناقشتها من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة الجديدة وتقديمها للوزير.

وكشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، لمصراوي ، عن فتح باب التقديم على الحج السياحي للموسم الجديد خلال شهر مارس المقبل، فور إعلان الضوابط مباشرة، ولمدة شهرين، وعدم السماح لمن تقدم في وزارتي "الداخلية أو التضامن" التقدم إلى وزارة السياحة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

وقدمت اللجنة العليا للحج والعمرة مؤخرا، الضوابط الجديدة للحج السياحي إلى وزير السياحة والآثار لاعتمادها، على أن تعلن للجميع حتى يتسنى للشركات الحصول على الوقت الكافي للانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة وتسويق برامجها وبدأ الموسم مبكرا، للخروج بموسم حج سياحي ناجح.

وأوضح المصدر، أن الضوابط الجديدة ستشهد زيادة في أسعار برامج الحج بعد الدراسة التي جرت ولقرار اللجنة العليا للحج والعمرة، وذلك لمواكبة الأسعار الحالية، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي "البري، والاقتصادي طيران" ما بين 8 إلى 10 آلاف جنيه بالمقارنة بالعام الماضي.

Advertisements

وأشار إلى أن تلك الزيادة، ترجع إلى الرسوم المضافة على المسار الإلكتروني للحج مثل (300 ريال رسوم التكرار و200 ريال رسوم التأمين و620 ريال رسوم النقل في الرد الواحد للانتقال إلى المشاعر المقدسة منى وعرفات، بجانب 5% الزيادة السنوية في أسعار الفنادق بمكة والمدينة و500 ريال الزيادة بشيك الطوافة "الإركاب").

وقال المصدر، إن الضوابط، تراعي محدودي الدخل، وهناك اتجاه لزيادة أعداد التأشيرات للمستوى (الاقتصادي والبري) عن 12 ألف تأشيرة، حيث إن تأشيرات الأعوام السابقة البالغ عددها 36 ألف تأشيرة، كانت تقسم على 12 ألف تأشيرة للمستوى البري، و12 ألف تأشيرة لـ"الاقتصادي طيران"، و12 ألف تأشيرة لمستوى 4 و5 نجوم.

ونوه المصدر، إلى أن الضوابط الجديدة تتضمن، زيادة عدد الحافلات السياحية بأكثر من 350 حافلة، بشرط ألا يقل الموديل عن 2010 ومزود بجهاز "GPS" لتقديم خدمة أفضل لحجاج البر على ألا تزيد الحمولة عن 40 راكبا، كما أن مسافة السكن لإقامة الحجاج من الحرم هي نفس مسافة العام الماضي، كون الضوابط مستمرة لمدة 5 سنوات، لتصبح أقصى مسافة عن الحرم المكي بـ 2500 مترا، مع توفير "شاتل باص" لإيصالهم إلى الحرم.

وقال المصدر، إن مبلغ جدية الحجز للمستوي السياحي 5 نجوم 20 ألف جنيه، و15 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم، و10 آلاف جنيه للمستويين الاقتصادي والبري، بالإضافة إلى وجود آلية تسمح بإيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن، وتسترد تلك المبالغ في حال عدم فوز المتقدم بـ"القرعة"، وأن يستكمل بقية قيمة البرنامج حال فوزه، مشيرًا إلى قصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية بمقتضى حكم قضائي نافذ شريطة أن تكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة.