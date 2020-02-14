أول تحرك برلماني بشأن وفاة طفلة حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدمت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، باقتراح برغبة، بشأن إنشاء نفق مشاة على طريق الواحات أمام مدخل حدائق الأهرام.

وأوضحت النائبة، في بيان اليوم الخميس، أن طريق الواحات هو طريق رئيس وحيوي يربط بين أكثر من محافظة كما أنه يربط بين أكثر من مدينة سواء السادس من أكتوبر أو الشيخ زايد أو المناطق الصناعية كما أنه المعبر الوحيد إلى الطريق الدائري وإلى طريق الصعيد الدائري، وبالتالي يمر عليه النقل الثقيل بصفة مستمرة.

وأضافت أن هذا الطريق أيضا يضم أكثر من 40 مدرسة، وبالتالي يكتظ بالتلاميذ والمارة أيضا، لا يمر يوم إلا ونجد حوادث سير تودي بحياة المارة أو التلاميذ أثناء عبور الطريق.

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وأكملت وكيلة القوى العاملة، آخر هذه الحوادث وفاة طفلة في عمر السبع سنوات، حيث لقيت مصرعها دهسا أثناء عبورها للطريق بصحبة والدها ووالدتها من أمام منطقة حدائق الأهرام، كما سبقت ذلك حوادث كثيرة مفزعة، نتاج عدم وجود اى أماكن لعبور المشاة لمسافة أكثر من سبعة كيلومترات، مما يعرض المواطنين وأيضا التلاميذ لخطورة الموت دهسا تحت عجلات السيارات النقل.

وتابعت: "من يرحم هؤلاء من نزيف الموت، موت تلاميذ مصر وخيرة من أنجبتهم، شيء مفزع ومخيف، في حين أن الحلول سهلة ومبسطة".

وطالبت مايسة عطوة، بإنشاء نفق مشاة أو كوبري علوي للمارة، أمام بوابات حدائق الأهرام بصفتها نقطة تمركز لعبور المشاة، كما أن حدائق الأهرام هي أول مدينة سكنية بطريق الواحات وبها العديد من المدارس، وصاحبة النصيب الأكبر في حوادث السير.