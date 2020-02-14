تأديبية الصحفيين: شطب عماد أديب وأسامة خليل من جداول النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، شطب عماد الدين أديب رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، من جداول النقابة؛ لقيامه بفصل العشرات من الزملاء الصحفيين بجريدة العالم اليوم تعسفيًا، وقيامه بإغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة أربعة سنوات سابقة منذ عام 2014.

كما قررت الهيئة براءة جمال عنايت عضو النقابة ورئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم السابق، ونجلاء ذكري رئيس تحرير الجريدة السابقة، من الاتهامات المنسوبة إليهما.

كما قررت، شطب أسامة محمد خليل ناشر جريدة التحرير؛ لقيامه بفصل عدد من الزملاء الصحفيين بالجريدة تعسفيًا، ومنع صرف مرتباتهم، ومحاولة منعهم من ممارسة حقهم القانوني في الاعتصام السلمي بالجريدة، ورفضه الاستجابة لمساعي النقابة لحل المشكلة، وأيضًا لمخالفته لميثاق الشرف الصحفي، وقانون ولائحة نقابة الصحفيين.

كانت الهيئة قد عقدت اجتماعًا اليوم، برئاسة جمال عبدالرحيم، وعضوية حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف، عضوي مجلس النقابة، استمر نحو 6 ساعات.