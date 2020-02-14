أخبار مصر | "مائل للدفء".. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس "عيد الحب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مائل للدفء".. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس "عيد الحب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 14 يناير 2020، الذي يوافق عيد الحب العالمي.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه يسود منطقة القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح معتدلة، أما الوجه البحري، فإنه يسوده طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح معتدلة.

وفي مناطق السواحل الشمالية الغربية يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، أما في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فإنه يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح معتدلة.

أما في منطقة جنوب سيناء والغردقة، فيسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة، أما في حلايب وشلاتين وجنوب الصعيد، فيكون الطقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 25

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درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 والعظمى 23

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 24

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 27

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 28

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 12 والعظمى 23