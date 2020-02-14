أخبار مصر | بعد شطب عماد أديب وأسامة خليل.. تفاصيل العقوبة التأديبية الواقعة عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد شطب عماد أديب وأسامة خليل.. تفاصيل العقوبة التأديبية الواقعة عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر بهيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، بأن الهيئة قامت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة على عمادالدين أديب وأسامة خليل، تفعيلًا للمادة 77 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وهي الشطب من سجلات النقابة.

وقال في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 77 بقانون النقابة هي:

١- الإنذار.

٢- الغرامة بما لا يتجاوز 20 جنيهًا، وتدفع لصندوق المعاشات والإعانات.

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٣- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.

٤- شطب الاسم من جدول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم نهائيًا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

وأضاف المصدر أن قرارات هيئة التأديب الابتدائية، تُستأنف أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من إحدى دوائر محاكم استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، والآخر يختاره الصحفي المُحال إلى المحاكمة التأديبية، فإذا لم يُعمل الصحفي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلامه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني، وذلك تفعيلًا لنص المادة 82 من قانون النقابة.

وكانت قد قررت الهيئة شطب عمادالدين أديب مالك جريدة العالم اليوم، على خلفية فصل عشرات الزملاء العاملين بالجريدة، وغلق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي حتى أربعة سنوات، بالإضافة إلى مخالفته لميثاق الشرف الصحفي، وقانون ولائحة نقابة الصحفيين.

كما قررت الهيئة أيضًا شطب ناشر جريدة التحرير أسامة خليل، على خلفية فصل عدد من الزملاء بالجريدة تعسفيًا، ومنع صرف مرتباتهم، ومحاولة منعهم من ممارسة حقهم القانوني في الاعتصام السلمي بالجريدة، ورفضه الاستجابة لمساعي النقابة لحل المشكلة، وأيضًا لمخالفته لميثاق الشرف الصحفي، وقانون ولائحة نقابة الصحفيين