أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' تصدر بيانًا هامًا بشأن الفضائية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام' تصدر بيانًا هامًا بشأن الفضائية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، بيانًا، أكدت فيه أنه لن يضار أي من الزملاء العاملين بالفضائية المصرية بأي شكل من الأشكال.

وطلب حسين زين من رئيس قطاع التليفزيون، تلقي مقترحات العاملين بأفكار برامجية جديدة، لتطوير القناة شكلًا ومضمونًا، وتفعيل دورها لإبراز صورة مصر الحضارية في الخارج، وتعريفهم بحقيقة ما يجري بها من تنمية حقيقية وشاملة؛ حيث تم توفير كافة الإمكانيات وتجهيز الاستديوهات بأحدث التقنيات الحديثة.

وأضافت الهيئة في بيانها، أنه لن يضار أي من الزملاء العاملين، مؤكدة أن كافة ما يتم من تطوير في المحتوى والشكل يقوم به أبناء الوطنية للإعلام بخبراتهم وكفاءتهم المعهودة، التي تعول عليها في تحقيق المنافسة، وعودة المشاهد بقوة إلى شاشه إعلامه الوطني.

وناشدت الهيئة كافة العاملين بها عدم الانسياق وراء الشائعات، مشددة على التواصل المستمر بين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وقياداتها وكافة العاملين بها، وترحيبها بأية مقترحات وأفكار تهدف إلى الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية، وأيضاً العاملين بمختلف قطاعاتها.