أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' تقرر انطلاق نشرة التاسعة بعد تطويرها

عقد اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعًا مع أعضاء مجلس الهيئة؛ وأكدت الهيئة انطلاق نشرة التاسعة قريبًا بعد تطويرها في الشكل والمحتوى من خلال أبناء الوطنية للإعلام، وسوف يتم بث نشرة التاسعة بنفس موعد، وذلك من خلال ستديو 10 الذي تم تجهيزه وتزويده بأحدث التقنيات؛ حيث تم على مدار الفترة الماضية العمل على تطوير الشكل والمحتوى بنشره التاسعة وتوفير المزيد من الدعم الفني والتقني لإظهار إبداعات وتميز أبناء الوطنية للإعلام، وأيضًا توفير المزيد من الحرية المسؤولة،بما يواكب الأحداث السريعة والمتلاحقة ويحقق المنافسة.

وقال حسين زين في بيان له: "إن هذا التطوير يعد إضافة جديدة لنشرة التاسعة التؤ نعتز بها جميعًا ونحافظ على خصوصيتها، فهي أحد أهم أدوات الإعلام الوطني ويتابعها الملايين لما تتمتع به من مهنية ومصداقية في تغطية كافة المستجدات والأحداث المتلاحقة، سواء محلية أو إقليمية أو دولية، والعمل على تفعيل دورها على نحو يزيد من الوعي وتنوير العقول، للتصدي للشائعات والأكاذيب، وإبراز ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات وتنمية بمصر في كافة المجالات".