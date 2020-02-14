أخبار مصر | 'الصحفيين' تنتصر لمعتصمي 'التحرير' وتقرر شطب أسامة خليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تنتصر لمعتصمي 'التحرير' وتقرر شطب أسامة خليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، شطب أسامة محمد خليل ناشر جريدة التحرير؛ لقيامه بفصل عدد من الزملاء الصحفيين بالجريدة تعسفيًا، ومنع صرف مرتباتهم، ومحاولة منعهم من ممارسة حقهم القانوني في الاعتصام السلمي بالجريدة، ورفضه الاستجابة لمساعي النقابة لحل المشكلة، وأيضًا لمخالفته لميثاق الشرف الصحفي، وقانون ولائحة نقابة الصحفيين.

من المنتظر أن تُصدر الهيئة حيثيات حكمها خلال الساعات القليلة القادمة.

كانت الهيئة قد عقدت اجتماعًا اليوم، برئاسة جمال عبدالرحيم، وعضوية حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف، عضوي مجلس النقابة، استمر نحو 6 ساعات.

وكان قد دخل اعتصام الزملاء بجريدة التحرير شهره السادس، بعد قرارات تعسفية اتخذتها الإدارة بخفض رواتبهم للحد التأميني، ورفع ساعات العمل للحد الأقصى، وتطورت الأزمة إلى فصل عدد منهم تعسفيًا، والاعتداء على بعضهم داخل اعتصامهم بمقر جريدتهم.