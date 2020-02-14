أخبار مصر | عاجل.. 'الصحفيين' تقرر شطب عماد أديب من جداولها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 'الصحفيين' تقرر شطب عماد أديب من جداولها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، شطب عمادالدين أديب مالك جريدة العالم اليوم من جداول النقابة؛ لقيامه بفصل العشرات من الزملاء الصحفيين بجريدة العالم اليوم تعسفيًا، وقيامه بإغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة أربعة سنوات سابقة منذ عام 2014.

كما قررت الهيئة براءة جمال عنايت عضو النقابة ورئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم السابق، ونجلاء ذكري رئيس تحرير الجريدة السابقة، من الاتهامات المنسوبة إليهما.

ومن المنتظر أن تُصدر الهيئة حيثيات حكمها خلال الساعات القليلة القادمة.

كانت الهيئة قد عقدت اجتماعًا اليوم، برئاسة جمال عبدالرحيم، وعضوية حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف، عضوي مجلس النقابة، استمر نحو 6 ساعات.