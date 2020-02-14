شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مجلس الوزراء يستطلع الأحوال المعيشية للأسر السيناوية ببئر العبد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبدبشمال سيناء، وفدًا من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في مكتبه بديوان عام المجلس ببئر العبد.
وقال «سالم»، في بيان، الخميس، إن الوفد سيقوم بإجراء بحث ميداني لاستبيان الأحوال المعيشية للأسر السيناوية ضمن خطة العمل التي ينفذها فريق مرصد أحوال الأسرة المصرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء في جميع محافظات الجمهورية.
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