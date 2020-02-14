شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الجامعة الألمانية ومحافظة جنوب سيناء لتنفيذ «الهوية البصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الخميس، بروتوكولًا للتعاون الثنائي المشترك بهدف دعم وتطوير المحافظة جماليا وتخطيطيا والتسويق السياحي لها بتقديم الدعم الفني والتكنولوجي والإداري من خلال مدها بالخبرات العلمية المتوفرة بكليات الإدارة والتصميم والعمارة وهندسة الكمبيوتر، وذلك باعتبار الجامعة بيت خبرة يقدم المساعدات الفنية، وذلك بتكليف رئاسي.

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وبحسب بيان، استعرض الجانبان الخطوات الأساسية لبدء فاعليات تنفيذ بنود البروتوكول من خلال دراسة ورصد الواقع بالتنسيق بين مسئولي الجامعة والمحافظة لاعداد برنامج طموح لتصميم اساليب وطرق ترويجية وتنموية متطورة مع الأخذ في الإعتبار تحديد الأهداف المرجوة ومراحل التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالخطوات التطبيقية لمشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ والذي كان قد قام الدكتور منصور بتسليم اللواء فودة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية للمدينة في شهر يناير لعام 2019، وذلك لتعميمه على كافة الهيئات والقطاعات والمؤسسات والمشروعات المحلية والقومية، الهدايا التذكارية، التيشيرتات، المطار، وسائل النقل، المزارات.

ويمزج تصميم شعار المدينة بين كلمة شرم الشيخ باللغة العربية والإنجليزية فالجزء العلوي من كلمة شرم يعبر عن أمواج البحر، الجزء السفلي يعبر عن أعماق البحر، بينما الثلاث نقاط في حرف الشين تعبر عن جبال المدينة، وقد راعت الجامعة في تصميها للشعار أن يظهرها كمدينة عالمية، مدينة سلام وأمل، مدينة ترحب بالثقافات المختلفة من جميع أنحاء العالم، مدينة غنية بالموارد الطبيعية والأنشطة الترفيهية.

شهدت توقيع الاتفاقية حضور كل من ايناس سمير نائب المحافظ، وليد السباعي مستشار المحافظ، والدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة، السفيرة نهاد زكري رئيس إدارة التخطيط الدولي بالجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولفيف من الإعلاميين، وعدد من فريق عمل الهوية البصرية بالجامعة.