شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا دمنهور تحتفل بعيد الحب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلاً فنيًا بمناسبة «عيد الحب» أحيته فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، مساء الخميس، على مسرح دار أوبرا دمنهور.

وتضمن الحفل مختارات من أجمل الأغاني عن الحب لكبار المطربين والفنانين، وبدأ بموسيقى أغنية «ليلة حب» لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وموسيقى أغنية «قلبي دليلي» للموسيقار محمد القصبجى، وبعدها غنت الفنانة الأوبرالية أميرة أحمد، بأغنيات «زي العسل»، و«كيفك انت»، وغنى بعدها محمود عبدالحميد بأغنيات «إياك من حبي»، و«بأمر الحب»، ثم المطرب محمد حسن بأغنيتى«أحبك» و«يا خلي القلب».

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كما تم تقديم خلال الحفل موسيقى «الحب جميل» لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، صول قانون، فنان الأوبرا ماجد عسكر، وبعدها غنى مطرب الأوبرا مصطفي النجدي، بمجموعة من أغاني هي «جميل وأسمر» و«عنابي» و«مبيسألش عليا أبدًا»، واختتمت الفرقة الحفل بأغنية «إنت الحب» للفنانة ريم حمدي، والتي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء.

وتأسست فرقة عبدالحليم نويرة، عام 1967 بقيادة المايسترو عبدالحليم نويرة، تحت اسم فرقة الموسيقي العربية لإحياء التراث الغنائي الاصيل، لتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي الموسيقى العربية.

ويعتبر عيد الحب Valentine’s day أحد المناسبات والأعياد التي يحتفل بها العالم أجمع يوم 14 فبراير من كل عام، ويتبادلون خلالها الزهور والهدايا المختلفة التي تعبر عن مشاعر المحبة بين الأصدقاء والأهل والمقربين.