شكرا لقرائتكم خبر عن بمليار و750 مليون جنيه.. حبس 20 متهمًا في قضية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة مطروح العامة برئاسة المستشار أيمن غباشي، الخميس، حبس 20 متهمًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ سنة 2020 جنح مطروح، والخاصة بعملية غسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح تقدر بحوالي 1،75 مليار جنيه من تداول حوالات برية تخص 25 حسابًا بريديًا، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية عليها، والاتهام بتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و15 متهمًا آخرين من أصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفى.

كانت وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح العامة، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات مطروح، بدأت تحقيقاتها في الواقعة بعد وصول إشعار من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، بوجود حركة حوالات بريدية على 25حساب بريد من مكتب بريد مطروح بمبالغ تصل إلى 1،75 مليار جنيه مما اعتمدت عليه النيابة في تحقيقاتها بعد إجراء التحريات اللازمة من وحدة غسيل الأموال بالنيابة الكلية بمطروح والتي انتهت باتخاذ قرارها السالف حيال المتهمين.