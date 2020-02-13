شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تطلب أطباء للعمل في الإدارات المختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء عن حاجتها لأطباء من العاملين في الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة، وذلك للعمل في الإدارات المتخصصة داخل المديرية.

وأشار الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، إلى أن الأطباء المطلوبين من تخصصات أطباء بشريين، أطباء أسنان، صيادلة، وأخصائيي العلاج الطبيعى، حيث يتم إلحاقهم للعمل في الإدارات النوعية في المديرية من إدارة الطب العلاجى بأقسامها، إدارة الطب الوقائى بأقسامها، إدارة الرعاية الأساسية بأقسامها، ومكتب المتابعة.

وأضاف أنه على من يرغب التقدم إلى إدارة الموارد البشرية في ديوان عام المديرية بطلب شخصى باسم الدكتور المدير العام لمدة أسبوع.