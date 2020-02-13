شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تطلب أطباء للعمل في الإدارات المختلفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء عن حاجتها لأطباء من العاملين في الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة، وذلك للعمل في الإدارات المتخصصة داخل المديرية.
وأشار الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، إلى أن الأطباء المطلوبين من تخصصات أطباء بشريين، أطباء أسنان، صيادلة، وأخصائيي العلاج الطبيعى، حيث يتم إلحاقهم للعمل في الإدارات النوعية في المديرية من إدارة الطب العلاجى بأقسامها، إدارة الطب الوقائى بأقسامها، إدارة الرعاية الأساسية بأقسامها، ومكتب المتابعة.
وأضاف أنه على من يرغب التقدم إلى إدارة الموارد البشرية في ديوان عام المديرية بطلب شخصى باسم الدكتور المدير العام لمدة أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة شمال سيناء» تطلب أطباء للعمل في الإدارات المختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.