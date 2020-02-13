شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مناطق بمحافظة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال إحلال وتجديد لخط بطول 250 مترًا قُطر 500 م في منطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة أبوالنمرس وذلك لتهالكه، وسوف يتم البدء في الأعمال اعتبارا من الساعة الثامنة صباح السبت 15 /2 حتى السادسة صباح الأحد 2/16، مما يستلزم انقطاع المياه عن عدد من المناطق لحين انتهاء الأعمال، وهي منطقة ميت قادوس وميت شماس والمنوات وطموه.

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ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بإنهاء الأعمال في الموعد المحدد.

وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في المناطق المتأثرة، كما تم تخصيص الخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين من المياه على الفور.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.