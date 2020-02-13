شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادي يكشف أسباب اختيار 5800 مصنع ضمن مبادرة دعم المصانع المتعثرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، عن أسس اختيار 5800 مصنع متعثر فقط، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وباتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل اللازم لدعم المصانع المتعثرة.

وقال «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «همزة وصل»، المذاع عبر فضائية «النيل للأخبار»، اليوم الخميس، إنه تم اختيار 5800 مصنع متعثر بناءً على عمره في السوق، فهناك مصانع عمرها في السوق 5 سنوات، ومصانع 10 سنوات، ومصانع تعمل في السوق منذ 25 عامًا، ولها حصص سوقية مختلفة، مشيرًا إلى أن هذه المصانع مع التطور التكنولوجي الصناعي بداية من عام 2000 حتى 2011 بدأت في استيراد معدات جديدة من الخارج لتواكب هذا التطور، لزيادة طاقتها الإنتاجية، لكن هذا الأمر كلف المُصنعين أموالًا باهظة، وبعد حدوث حالة الانفلات الأمني في 2011، تكبدت المصانع خسائر فادحة على مدى 5 سنوات، مما جعلها تتعثر في سداد أموال القروض من البنوك.

وأوضح أن المصانع المتوسطة لم تستطع الصمود لمدة عام واحد في ظل الانفلات الأمني وارتفاع أسعار المحروقات وعدم وجود مصادر للطاقة ثابتة وعدم وجود الدعم، كذلك كثرة حوادث سرقة سيارات التوزيع.