شكرا لقرائتكم خبر عن نقل نيابات مرور المعادي ومصر الجديدة ومدينة نصر لمجمع تراخيص القاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، اليوم الخميس، أربعة قرارات حملت أرقام 287 و288 و289 و290 لسنة 2020، والتي تضمنت نقل مقار نيابات مرور المعادي الجزئية، مصر الجديدة الجزئية، مدينة نصر الجزئية، من مقارها الحالية إلى مجمع تراخيص القاهرة الجديدة النموذجي بجنوب مقابر المسلمين التابع لقسم شرطة القطامية بجوار إسكان مصر، فضلًا عن إنشاء نيابة لمرور القاهرة الجديدة الجزئية بذات المقر.

وجاء نص القرار الأول الذي حمل رقم 287 لسنة 2020، بنقل مقر نيابة مرور المعادي الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية إلى الطابق الأول بمجمع تراخيص القاهرة الجديدة النموذجي بجنوب مقابر المسلمين التابع لقسم شرطة القطامية بجوار إسكان مصر بدلًا من مقره الحالي.

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وتضمن القرار رقم 288 لسنة 2020 بنقل مقر نيابة مرور مصر الجديدة الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية إلى الطابق الثالث بمجمع تراخيص القاهرة الجديدة النموذجي بجنوب مقابر المسلمين التابع لقسم شرطة القطامية بجوار إسكان مصر بدلا من مقره الحالي.

ونص القرار رقم 289 لسنة 2020، بنقل مقر نيابة مرور مدينة نصر الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية إلى الطابق الثاني بمجمع تراخيص القاهرة الجديدة النموذجي بجنوب مقابر المسلمين التابع لقسم شرطة القطامية بجوار إسكان مصر بدلًا من مقره الحالي.

وجاء نص القرار الرابع رقم 290 لسنة 2020، بإنشاء نيابة مرور القاهرة الجديدة الجزئية، تتبع نيابة مرور القاهرة الكلية، ويكون مقرها الطابق الأرضي بمجمع تراخيص القاهرة الجديدة النموذجي بجنوب مقابر المسلمين التابع لقسم شرطة القطامية بجوار إسكان مصر بدلا من مقره الحالي.

وأوصت نصوص القرارين على أن يعمل به اعتبارًا من 15 فبراير المقبل، وعلى الإدارة العامة للتفتيش القضائي للنيابة العامة، والإدارة العامة للنيابات تنفيذه، كل فيما يخصه.