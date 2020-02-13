شكرا لقرائتكم خبر عن #قاطعوا_محمد_رمضان يجتاح «تويتر مصر» بعد أزمة الطيار الموقوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حظي هاشتاج «قاطعوا محمد رمضان» بالأكثر تداولًا على موقع «تويتر» في مصر، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الفنان والطيار السابق أشرف أبواليسر، الذي خسر وظيفته بسبب ظهور محمد رمضان في فيديو أثناء وجوده بكابينة الطائرة رفقة قائدها.

وتعرض محمد رمضان لهجوم حاد من قبل نشطاء مواقع التواصل، بعد السخرية من الطيار في أحد منشوراته، غير أنه ادعى مطالبته بمبلغ تسعة ملايين جنيه، فيما نفى أشرف أبواليسر صحة حديثه.

وتتابعت التغريدات المنتقدة لموقف الفنان محمد رمضان مع الطيار المفصول، حيث قال أحد المغردين: «محمد رمضان أفسد جيلًا كاملًا بسبب أسلوبه القذر وتعليمه أساليب البلطجة وخاصة الجيل الصغير».