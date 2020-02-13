شكرا لقرائتكم خبر عن #قاطعوا_محمد_رمضان يجتاح «تويتر مصر» بعد أزمة الطيار الموقوف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حظي هاشتاج «قاطعوا محمد رمضان» بالأكثر تداولًا على موقع «تويتر» في مصر، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الفنان والطيار السابق أشرف أبواليسر، الذي خسر وظيفته بسبب ظهور محمد رمضان في فيديو أثناء وجوده بكابينة الطائرة رفقة قائدها.
وتعرض محمد رمضان لهجوم حاد من قبل نشطاء مواقع التواصل، بعد السخرية من الطيار في أحد منشوراته، غير أنه ادعى مطالبته بمبلغ تسعة ملايين جنيه، فيما نفى أشرف أبواليسر صحة حديثه.
وتتابعت التغريدات المنتقدة لموقف الفنان محمد رمضان مع الطيار المفصول، حيث قال أحد المغردين: «محمد رمضان أفسد جيلًا كاملًا بسبب أسلوبه القذر وتعليمه أساليب البلطجة وخاصة الجيل الصغير».
كانت هذه تفاصيل خبر #قاطعوا_محمد_رمضان يجتاح «تويتر مصر» بعد أزمة الطيار الموقوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.