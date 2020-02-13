شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط خلية إرهابية تابعة لـ«إخوان مصر» خططت لتفجيرات في السودان (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النيابة العامة السودانية، الخميس، اكتشاف «خلية إرهابية» تابعة لتنظيم الإخوان في مصر، قالت إنها كانت تُخطط لهجمات في البلاد.

وأوضح مكتب النائب العام السوداني- بحسب وكالة الأنباء السودانية- أن وكيل نيابة في إحدى ضواحي العاصمة الخرطوم، سجل دعوى ضد عنصر في «خلية إرهابية؛ كانت تُخطط لتنفيذ تفجيرات» في مدن سودانية.

وأضاف مكتب النائب العام السوداني: «وجه وكيل أعلى نيابة الحاج يوسف (شرق الخرطوم) مولانا معتصم محمود، بقيد دعوى جنائية بموجب المواد 165 القانون الجنائي السوداني والمادة 26، أسلحة وذخائر والمادة 5/6 مكافحة الإرهاب في مواجهة عناصر الخلية الإرهابية».

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وأشار مكتب النائب العام السوداني إلى أنه «حسب اعتراف المتهم، الشبكة تتبع جماعة الإخوان المصرية»، وتم استصدار أوامر قضائية للقبض على باقي أفراد الخلية.

وذكر مكتب النائب العام السوداني: «أقر المتهم بتلقيه تدريبًا على صناعة وتركيب المتفجرات، وأنه تم إرساله وبقية أعضاء الشبكة عن طريق التهريب (قبل أشهر إلى السودان)، وأن الهدف من الشبكة كان تنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان».

وكانت السلطات السودانية ضبطت، الثلاثاء، في منزل أحد عناصر المجموعة «عبوات وأحزمة ناسفة ومواد كيميائية وأجهزة إلكترونية، وخرائط لبعض المدن السودانية».

في المقابل، اتهمت الحكومة المصرية نظام الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بإيواء أفراد من الجماعة التي تصنفها القاهرة إرهابية.

واستضافت سلطات السودان في تسعينيات القرن الماضي، عددًا من أعضاء تنظيمات متطرفة، بمن فيهم مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن الذي عاش في السودان بين عامي 1992- 1996.