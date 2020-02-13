شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: 24 ألفًا و507 مواطنين تقدموا للتصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ عددهم 24 ألفًا و507 مواطنين على مساحة قدرت بنحو 7 ملايين و192 ألف متر مربع، وتم تحصيل 8 ملايين و190 ألف جنيه رسوم فحص الطلبات.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام جميع الجهات بالإسراع في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد الذين تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم وفق الاشتراطات المطلوبة والضوابط والمعايير المحددة.

وقالت المهندسة منال عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، المنسق العام لمنظومة تقنين أوضاع مخالفات البناء، إنه تم تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة في استكمال الطلبات، وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات.