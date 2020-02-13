«الجيزة»: غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو للقادم من سفنكس وجامعة الدول العربية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة الجيزة إجراء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق محافظة القاهرة، وذلك لرفع كفاءة الكوبري لتفادي حدوث تكدس مروري بالمحاور المحيطة بمطلع الكوبري.
ونوهت المحافظة، في بيان، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية باتجاه مناطق محافظة القاهرة (المطلع الثاني أمام جامع المغفرة)، وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 14/2/2020، حتى الخامسة صباح السبت الموافق 15/2/2020، وذلك دون تعطيل للحركة المرورية.
ووجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق ورئيس حي العجوزة بمتابعة الأعمال للانتهاء منها خلال المدة المحددة.
وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.
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