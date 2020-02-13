شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة تجتمع مع الوفد المصرى المشارك بمعرض بلجراد الدولي للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء الوفد المصرى المشارك في فعاليات الدورة 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF( Belgrade International Tourism Fair) الذى سيُعقد خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير الجارى بالعاصمة الصربية بلجراد حيث ستكون مصر دولة شريك (ضيف شرف) هذا العام.

جاء هذا الاجتماع في ضوء استعدادات وزارة السياحة والآثار للمشاركة في فعاليات هذا المعرض ولمناقشة التحضيرات اللازمة قبل بدء المشاركة.

حضر الاجتماع ممثلين عن غرفة المنشآت الفندقية، وبعض شركات السياحة والطيران المشاركة في هذا المعرض، وجمعية مسثمرى البحر الأحمر، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

و خلال الاجتماع أكدت غادة شلبى على أهمية تضافر الجهود بين وزارة السياحة والآثار وشركاء المهنة من قطاع السياحة بأكمله لإظهار مصر بصورة مشرفة تليق بمكانتها الدولية وتراثها العريق أمام العالم، مشيرة الي أهمية المشاركة في هذا المعرض وخاصة كون مصر ضيف شرف المعرض هذا العام مما يعد فرصة جيدة لبحث مزيد من التعاون السياحي المشترك بين البلدين، ودفع الحركة السياحية الوافدة من السوق الصربي باعتباره أحد الأسواق السياحية الواعدة والتي شهدت مصر زيادة ملحوظة فى أعداد السائحين الوافدين منها.

وأشادت النائبة بالدور الذى يقوم به السفير عمرو الجويلى سفير مصر لدى صربيا وتعاونه الفعال من أجل انجاح المشاركة المصرية خلال المعرض ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من صربيا إلى مصر، موضحة علي أهمية خلق شغف لدى السائح الصريبى حول منتج السياحة الثقافية وربطه بالسياحة الشاطئية التي يقوم السائح الصريبى حاليا بزيارة مصر من أجلها.

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وأكدت على أهمية تواجد كافة المشاركين بالجناح المصرى في المعارض السياحية الدولية فى جميع أيام انعقادها مما يحقق تواجد أكبر وأكثر فعالية لمصر دوليا.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد المصرى المشارك في المعرض عن سعادتهم بعقد هذا الاجتماع الذى يعد بادرة غير مسبوقة للتنسيق مع المشاركين قبل المعرض، كما أشادوا بالأثر الإيجابي لوجود تمثيل أكبر من قبل الحكومة المصرية هذا العام.

وخلال الاجتماع عرض الحضور بعض المقترحات التي من شأنها أن تساهم فى زيادة السياحة الوافدة من السوق الصربي خاصة في ظل كون هذا السوق له دورا مركزيا في وسط دول البلقان بمنطقة شرق أوروبا.

تجدر الإشارة الي أن معرض بلجراد الدولي للسياحة هو أكبر حدث سياحي في جنوب شرق أوروبا، وينعقد هذا العام تحت شعار "خطوة الي الأمام".