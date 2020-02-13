شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: فيروس كورونا لم يؤثر على حجم السفن الصينية العابرة لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حجم التجارة الصينية المارة بقناة السويس لم تتأثر بعد انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السفن الصينية العابرة قناة السويس في شهر يناير الماضي لم تتراجع بل أكثر من نظيرتها في العام الماضي من نفس الفترة.

وكشف الفريق أسامة ربيع أنه في حال تحول فيروس كورونا إلى وباء ممكن تتأثر قناة السويس، وكشف عن وجود إجراءات احترازية داخل القناة بالتنسيق مع وزارة الصحة بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد، لافتاً إلى أنه تم نشر بعض الإرشادات المكتوبة والمسموعة والمرئية عبر الموقع الالكتروني لهيئة قناة السويس توضح فيروس "كورونا" وكيفية تجنبه.

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وأوضح الفريق أسامة ربيع أنه تم إمداد المرشدين في قناة السويس بـ "الماسكات الطبية" اللازمة والقفازات وأدوات التطهير، مع نصح كافة العاملين والمرشدين الذين يصعدون إلى السفن المارة بقناة السويس بأنه لا داعي للمصافحة باليد أو أن يأكل أي مأكولات على تلك المراكب.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة تلقت بلاغ يوم 31 يناير الماضي بوجود 6 حالات على أحد المراكب القادمة من الجنوب تم وقفها في السويس مع إبلاغ منظمة الصحة التي بدورها أوفدت لجنة من الطب الوقائي وقاموا بفحص كامل طاقم المركب وتم اكتشاف أنه لا إصابات وتم السماح بمرورها.

وأشار أسامة ربيع إلى أن سيدة كانت قادمة من المملكة العربية السعودية بعد قضاء مناسك العمرة وكانت مصابة بضيق في التنفس مع ارتفاع في درجة الحرارة والتهاب رئوي حاد وتم حجزها فى مستشفى طبية في قناة السويس وتم اكتشاف خلوها من فيروس "كورونا"، مضيفاً أن من 10% إلى 11% من حجم السفن العابرة للمجرى الملاحي من السفن الصينية.