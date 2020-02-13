شكرا لقرائتكم خبر عن "مرور الجيزة" تغلق شارع ربيع الجيزى 3 أيام بسبب أعمال إنشاء مترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع شارع نور المصطفي لمده 3 أيام لتحويلات المرافق لمشروع مترو الانفاق، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لحين الانتهاء منها.

وقال مصدر أمن، أنه في إطار تنفيذ اعمال نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومي لمترو الانفاق الخط الرابع وبالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال سوف يتم البدء في نقل المرافق المتعارضة مع مسار مشروع مترو الانفاق الخط الرابع.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بإجراء غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع شارع نور المصطفى بالاتجاهين لمده 3 أيام ابتداء من يوم الجمعة الموافق 14 فبراير وحتى يوم الاحد الموافق 16 فبراير.

ونوه المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تنسق مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الاعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

وعززت، اليوم الخميس، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

Advertisements

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في تكدسات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .