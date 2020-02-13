القومي للمرأة يهنئ رجاء الجداوي ونيللي كريم بعد تكريمهما بمهرجان أسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:
هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الفنانة رجاء الجداوي والفنانة نيللي كريم، لتكريمهما خلال الدورة الرابعة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة، الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 16 فبراير الجاري، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس ونقابة السينمائيين.
وأعربت رئيس المجلي القومي للمرأة، عن سعادتها بتكريم الفنانة رجاء الجداوي، مؤكدة أنها تمتلك مسيرة فنية ثرية بالأعمال الهامة والمؤثرة.
وأعربت في بيان لها الخميس، عن سعادتها بتكريم الفنانة نيللي كريم، وقالت إنها نموذجاً مشرفا وملهما للنجمات الشابة، ونجحت خلال مشوارها الفني في أداء العديد من الشخصيات الصعبة والمميزة، والتي حرصت خلالها أن تعبر عن مشاكل وهموم المرأة المصرية، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق.
يذكر أن مهرجان أسوان لأفلام المرأة يأتي في دورته الرابعة، وتم إهدائها للنجمتين الراحلتين "ماجدة الصباحى ونادية لطفى "، تقديراً لتاريخهما الفني الحافل بالأعمال الهامة والخالدة.
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