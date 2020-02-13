وزارة السياحة والآثار تنعي عالم المصريات علي رضوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

نعى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عالم المصريات الدكتور علي رضوان عميد كلية الآثار الأسبق، ورئيس اتحاد الأثريين العرب، والذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء.

ساهم الدكتور "رضوان"، وأشرف على مئات من الرسائل العلمية، كما شارك في العديد من اللجان العلمية الخاصة بالعمل الأثري بالمجلس الأعلى للآثار فهو من أبرز علماء الآثار المصرية، ويعد من جيل الرواد في علم المصريات، وشهد مشواره العديد من الإنجازات على المستويين الأكاديمي والعملي، وسعى لحماية الآثار في كافة أنحاء الوطن العربى.

يذكر أن الراحل الدكتور علي رضوان، حصل على درجة الدكتواره فى الآثار المصرية القديمة من جامعة ميونخ بألمانيا، وشغل العديد من المناصب العلمية حيث كان عميدًا للكلية الآثار جامعة القاهرة إلى جانب عضوية العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة منها شعبة التراث الحضارى والأثري بالمجالس القومية المتخصصة، لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة سابقا، اللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية، مجلس إدارة المتحف المصرى سابقًا، مقرر اللجنة العلمية الدائمة للآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق القديم لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين سابقًا ، المؤتمر العالمى لعلم المصريات، المؤتمر العالمى لآثار ما قبل التاريخ، المعهد الألماني للآثار ببرلين الغربية، لجنة المتاحف العالمية والشعبة القومية باليونسكو، ورئيس بعثة جامعة القاهرة فى حفائر منطقة "أبو صير" (شمالى سقارة) وغيرها .