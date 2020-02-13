النائب العام يصدر قرارا بنقل عدد من نيابات المرور إلى المجمع النموذجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي عددا من القرارات بشأن نقل نيابات المرور إلى مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، وذلك بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٠، وعلى قانون السلطة القضائية.

القرار الأول نص على نقل نيابة مرور المعادي الجزئية إلى الطابق الأول بمجمع تراخيص القاهرة الجديدة، ونيابة مرور مصر الجديدة إلى المجمع النموذجي.

وجاء في القرار الثالث إنشاء نيابة لمرور القاهرة الجزئية تتبع نيابة مرور القاهرة الكلية، وتختص تلك النيابات بالفصل في قضايا المرور بدائرة أقسام شرطة (التجمع الأول، التجمع الخامس، القطامية).

بدورها، أنهت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي، استعداداتها لافتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، السبت المقبل.

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وقالت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة - في بيان لها- إن مجمع التراخيص يشمل مرور مدينة نصر ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة.

وأوضحت الإدارة أن مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا الخميس حتى الساعة 3م، والجمعة راحة أسبوعية.

وتيسيراً على المواطنين، تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق، الأول لوحدة تراخيص مركبات مرور القاهرة الجديدة، والثانى لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة.

ويتم إدارة العمل خلال 20 شباكا بكل وحدة، إضافة لنظام "الكيو سيستم" المرقم حيث يتم استقبال الجماهير من خلال وحدة التستعلامات بكل طابق، ويسحب المواطن رقما إلكترونيا يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، وتخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

ويضم المجمع أيضاً نوافذ لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة، وتوفير صالات كبيرة بكل طابق لاستقبال المواطنين، تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية وكافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع، والمجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.