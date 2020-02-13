مرور الجيزة: غلق شارع ربيع الجيزي جزئيا لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الخميس، عن غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع شارع نور المصطفى لمدة 3 أيام؛ لتنفيذ أعمال تحويل مرافق مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.
وأوضحت الإدارة، في بيان صحفي، أنه سيتم تنفيذ الغلق بدءا من غد الجمعة وحتى الأحد المقبل.
ووجه اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة، بنشر اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال؛ لإرشاد قائدي المركبات، وتعزيز الخدمات المرورية لمنع أي تكدسات.
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