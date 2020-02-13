المصنفات تضبط صاحب شركة يُعيد البث الفضائي للقنوات المشفرة ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مالك شركة ببورسعيد، لقيامه بإعادة البث الفضائي للقنوات المشفرة والترويج لأجهزة "الرسيفر" الخاصة باستقبال القنوات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مالك شركة برمجيات، مقيم حي الزهور ببورسعيد، ببث مجموعة قنوات عن طريق وحدات معالجة مركزية متصلة بسيرفر خارج البلاد، عن طريق استخدام إحدى البرامج الإلكترونية بالاتصال بالإنترنت والتحكم في بث باقة القنوات ، وكذا فك شفرة أحد التطبيقات المملوكة لإحدى المؤسسات الإعلامية ، ويتم تحميل برنامج ( سوفت وير ) على رسيفرات من نوع خاص عقب قيام المتهم بتجميعها عقب استيرادها كقطع غيار ومن ثم بيعها للجمهور بمقابل مدى نظير اشتراك سنوي، وأضافت التحريات أنه يتخذ عدة مقرات لممارسة نشاطه الآثم في بيع وتوزيع أجهزة الريسيفر وإعادة البث الفضائي للقنوات المشفرة.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والجهات المعنية تم استهداف المقار في توقيت متزامن، مما أسفرت عن ضبط (مالك الشركة) ، كما تم ضبط العديد من الأجهزة والأدوات المكونة لإقامة وإدارة تلك القنوات في المقرات التي تم استهدافها، عبارة عن 1102 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة لقنوات مشفرة، و13 وحدة معالجة مركزية متصلة بالرسيفر الخارجي تقوم ببث قنوات مشفرة، ويتحكم في هذه القنوات خادم حاسب آلي (سيرفر) بإحدى الدول الأجنبية يتم التحكم به من خلال الأجهزة المتواجدة التي ضبطت بالمكتب، و7 راوتر لرفع المحتوى الإعلامي على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، و3 جهاز لاب توب متصل بشاشة عرض تحوى كافة بيانات العملاء، وفلاش ميموري محمل عليها السوفت وير الخاص بفك الشفرة، و3 أنتنة واي فأي، و2 هاتف محمول يستخدم في التحكم في فتح السيرفر وفتح التطبيق التابع لأحد المؤسسات الإعلامية، ومسدس صوت.

يشار إلى قيام المذكور ببيع الرسيفر المشفر بمبلغ 500 جنيه ويقوم بتجديد الاشتراك السنوي بمبلغ 150 جنيه سنوياً، حيث وصل عدد المشتركين في منظومة تلك القنوات إلى 121000 عميل مسجل بياناتهم في إحدى أجهزة اللاب توب المضبوطة، ويقوم باستخدام 10 أجهزة وحدات معالجة مركزية محمل عليها أحد البرامج للتحكم في بث 11 قناة وأيضاً جهاز لاب توب مزود ببرنامج تحكم لفتح الاشتراكات للعملاء من خارج البلاد عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).