تحريات "قتيل لقمة العيش" بأبوالنمرس: تورط 4 أصدقاء في الجريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أوراق التحقيق في واقعة مقتل صاحب محل سوبر ماركت بمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة، مطلع الشهر الجاري عن تورط 4 متهمين وليس 3.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أشارت إلى أن المتهم الرئيسي "مراد"، حداد، استعان بابن خالته، يقيم بدائرة قسم الجيزة، و3 آخرين من أصدقائه لتنفيذ مخططه.

المتهمون الثلاثة كانوا يحملون (ماسورتين حديد - سكين)، وأمسك "مراد" بندقية خرطوش، واستقلوا مركبة "توك توك" طلبوا من قائدها التوقف بالقرب من محل المجني عليه "محمد عبد الحي".

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وعن الأدوار، أطلق "مراد" 4 رصاصات صوب المجني عليه إحداها أصابت ثلاجة مشروبات والثلاثة استقروا بجسده، وتولى الباقون عملية التأمين.

البداية بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا من إحدى المستشفيات، بوفاة "محمد عبد الحي"، مالك سوبر ماركت، نتيجة إطلاق النار عليه وإصابته برش خرطوش بالبطن والصدر.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، توصلت إلى أن المتهم الرئيسي حداد يدعى "مراد" مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي، صادر ضده بالحبس سنة في قضية "استعمال قوة"، وأنه أطلق النار على المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، لمناصرته لأبناء عمومته (شقيقان مُحددان) في خلافات بينهم حول الميراث.

مأمورية سرية قادها النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث الحوامدية والنقيب أحمد عبد الصمد معاون مباحث أبو النمرس، تمكنت من ضبط المتهم، وبحوزته بندقية خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار، كما أمكن ضبط باقي المتهمين بمشاركة النقيب أحمد ماهر معاون مباحث أبو النمرس.