مصر | مرور الجيزة يعلن إغلاق جزئي لشارع ربيع الجيزي لمدة 3 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرور الجيزة يعلن إغلاق جزئي لشارع ربيع الجيزي لمدة 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إغلاق جزئي لشارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع شارع نور المصطفى لمدة 3 أيام، لإجراء تحويلات المرافق لمشروع مترو الانفاق.

وأوضحت المرور في بيان لها، أنه سوف يتم البدء في نقل المرافق المتعارضه مع مسار مشروع مترو الانفاق الخط الرابع، وتقوم بإجراء غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع شارع نور المصطفي بالاتجاهين لمده 3 أيام ابتدءً من غد الجمعة، وحتى يوم الأحد.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذه لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الإتجاهات الجديدة.