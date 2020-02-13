مصر | عبر موقع إباحي.. حبس سيدة الدقي لممارسة الدعارة بمقابل 200 دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبر موقع إباحي.. حبس سيدة الدقي لممارسة الدعارة بمقابل 200 دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الدقى، بشمال الجيزة، بحبس سيدة في عقدها الثاني من العمر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاستقطاب الزبائن عن طريق المواقع الإباحية، لممارسة الدعارة والجنس بمقابل ٢٠٠ دولار في الساعة.

وباشرت النيابة، التحقيق، مع سيدة وتدعى" إبتسام.د" لإنشاءها صفحة على إحدى المواقع الإباحية لاستقطاب الزبائن وممارسة الجنس.

وكشفت التحقيقات، أن السيدة تقطن بمنطقة الدقي، وتستقطب زبائنها وخاصة مواطني الخليج، لممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمقابل ٢٠٠ دولار في الساعة ما يعادل ٢٠٠٠ جنيه مصري.

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كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط السيدة في عقدها الثاني قامت بالتحريض للدعارة وممارستها، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معها لممارسة الجنس، حيث اتفقت معه على إقامة العلاقة المحرمة.

وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.