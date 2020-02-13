مصر | تشريح جثة ربة منزل قتلت بطريقة بشعة على يد زوجها بالقاهرة

وكانت طالبت، الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بإرسال تقرير واف عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي بوجود متوفية بأحد المنازل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة ربة منزل بها كدمات وآثار تعذيب وبعمل التحريات دلت على قيام زوجها بضربها حتى الموت بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.