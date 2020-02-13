مصر | "حاولت أهرب ثبتوني".. كواليس قتل صاحب سوبر ماركت بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حاولت أهرب ثبتوني".. كواليس قتل صاحب سوبر ماركت بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أوراق قضية قتل صاحب سوبر ماركت داخل محله بمنطقة منيل شيحة بمركز أبو النمرس في الجيزة، عن أن المتهمين بارتكاب الجريمة عددهم أربعة أشخاص، وكانت أدوارهم تقتسم بين المتهم الرئيسي "مراد"، أطلق الأعيرة النارية على المجني عليه، والثلاثة الآخرين من بينهم ابن خالته، كانوا يتولون عملية تأمينه، وكان أحدهم يقود التوك توك المستخدم في الجريمة، والآخرين بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سكين" والآخر ماسورة لتأمين المتهم الرئيسي.

وقال سائق التوك توك، خلال التحقيقات التي أجريت معه، إنه على علاقة بـ"مراد"، مضيفا: "وشاورلي وقالي تعالي معانا شغلانة حدادة، هنعدي على البيت نجيب العدة ونروح"، مشيرا إلى أنه حال توقفه أمام السوبر ماركت محل الجريمة، قام مراد بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه، ولدى محاولته الهرب " ثبتوني وهربنا كلنا".

وكانت بينت التحقيقات أن "مراد" المتهم الرئيسي في الجريمة، بعد تنفيذه جريمته بمساعدة آخرين، هرب إلى ورشة لافتات فجرًا، ليختبئ داخلها، من ملاحقة قوات الشرطة له.

دقائق معدودة، كانت فترة هروبه، داخل الورشة، وإذ يتفاجأ "مراد"، بقوات الشرطة تحاصر الورشة المختبئ داخلها، وعند استشعاره بالقوات، حاول الهرب منهم، وصعد أعلى سطح الورشة، ومنها إلى سطح العقار المجاور المكون من طابقين، ثم قفز منه، على الرغم من إصابته بجلطة في ساقه، "إصابة قديمة تمنعه من الحركة"، وكانت الشرطة تلاحقه، ولدى سقوطه أرضا، وجد نفسه محاصرًا بقوة أمنية قادها النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث قسم الحوامدية، والنقيب أحمد عبد الصمد معاون مباحث مركز أبو النمرس.

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ونجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات قتل صاحب سوبر ماركت داخل محله بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أبوالنمرس، من إحدى المستشفيات بوفاة أحد المواطنين شريك بمحل سوبر ماركت، مقيم بدائرة المركز متأثرًا بإصابته برش خرطوش بالبطن والصدر.

وتبين وفاة المذكور إثر قيام حداد، مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالحبس سنة في قضية "استعمال قوة"، ومقيم بدائرة المركز بإطلاق عيار خرطوش من سلاح ناري كان بحوزته تجاه المجني عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته لمناصرته لأبناء عمومة المتهم (شقيقان مُحددان) في خلافات بينهم حول الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم تنسيقًا وقطاع الأمن العام وضبطه وبحوزته بندقية خرطوش، 5 طلقات خرطوش من ذات العيار، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة باستخدام السلاح المضبوط لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.