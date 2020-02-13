أخبار مصر | قطع المياه عن خمس مناطق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطع المياه عن خمس مناطق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال إحلال وتجديد لخط بطول 250 متر قطر 500 م في منطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس وذلك لتهالكه، وسوف يتم البدء في الأعمال اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 15/2 حتي الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 2/16، ما يستلزم انقطاع المياه عن عددا من المناطق لحين انتهاء الأعمال وهي منطقة ميت قادوس وميت شماس والمنوات وطموه.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام في إنهاء الأعمال في الموعد المحدد.

وتنوه محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سوف توفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في المناطق المتأثرة، كما تم تخصيص الخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين من المياه علي الفور.

وتهيب شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.