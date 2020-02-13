أخبار مصر | بالأسماء.. ننشر التشكيل الجديد لغرفة شركات السياحة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. ننشر التشكيل الجديد لغرفة شركات السياحة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر الإجتماع الأول الإجرائي لمجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح اليوم الخميس برئاسة على المانسترلي رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة التدريب، عن انتخاب النائب وأمين الصندوق وتشكيل هيئة المكتب.

وأعلن المانسترلي فوز حسام الحلو بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، وفوز محمد أحمد عزت بمنصب أمين الصندوق بالتزكية، وتم تشكيل هيئة المكتب بالتزكية أيضا وضم على المانسترلي وحسام الحلو ومحمد أحمد عزت وإيهاب الجندي.

وقام مجلس الإدارة باتخاذ قرار بتأجيل تشكيل اللجان النوعية المتخصصة للاجتماع القادم بعد تقديم دراسة وافية من كل من يرغب للتقدم لرئاسة إحدى اللجان من أعضاء مجلس الإدارة.