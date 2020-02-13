أخبار مصر | بيان مهم من "الأوقاف" للأئمة.. خطبة الجمعة لاتزيد عن 20 دقيقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان مهم من "الأوقاف" للأئمة.. خطبة الجمعة لاتزيد عن 20 دقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت وزارة الأوقاف، أئمتها وقيادتها الدعوية، بعدم تخطى زمن الخطبة المحدد.

وشددت الأوقاف ف بيان لها جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها تثق في سعة الأفق العلمي والفكرى، للخطباء والأئمة وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.