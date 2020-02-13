أخبار مصر | مستثمرون سياحيون: تواجد مصري رسمي غير مسبوق بالمعارض الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستثمرون سياحيون: تواجد مصري رسمي غير مسبوق بالمعارض الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أعضاء الوفد المصرى المشارك في فعاليات الدورة الـ 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة الذي سيُعقد خلال فبراير الجاري بالعاصمة الصربية بلجراد، عن سعادتهم بعقد هذا الاجتماع الذى يعد بادرة غير مسبوقة للتنسيق مع المشاركين قبل المعرض، وأشادوا بالأثر الإيجابي لوجود تمثيل غير مسبوق من قبل الحكومة المصرية في المعارض الدولية هذا العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مع أعضاء الوفد المصري المشارك في معرض بلجراد الدولي للسياحة ITF الذي سيُعقد خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير الجاري بالعاصمة الصربية بلجراد حيث ستكون مصر دولة شريك "ضيف شرف" هذا العام، والذي يأتي في ضوء استعدادات الوزارة للمشاركة ومناقشة التحضيرات اللأزمة قبل البدء.

وخلال الإجتماع عرض الحضور بعض المقترحات التي من شأنها أن تسهم فى زيادة السياحة الوافدة من السوق الصربي خاصة في ظل كون هذا السوق له دورًا مركزيًا في وسط دول البلقان بمنطقة شرق أوروبا.

وشهد الإجتماع حضور ممثلين عن غرفة المنشآت الفندقية، وبعض شركات السياحة والطيران المشاركة في المعرض، وجمعية مستثمري البحر الأحمر، إضافة لعدد من ممثلى الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتجدر الإشارة إلى أن معرض بلجراد الدولي للسياحة هو أكبر حدث سياحي في جنوب شرق أوروبا، وينعقد هذا العام تحت شعار "خطوة إلى الأمام".