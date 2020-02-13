أخبار مصر | نائب وزير السياحة والآثار: نسعى لزيادة الحركة الوافدة من صريبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير السياحة والآثار: نسعى لزيادة الحركة الوافدة من صريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن أهمية المشاركة في فعاليات الدورة الـ 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF) Belgrade International Tourism Fair) الذي سيُعقد خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير الجاري بالعاصمة الصربية بلجراد، يعد فرصة لبحث مزيد من التعاون السياحي المشترك بين البلدين، ودفع الحركة السياحية الوافدة من السوق الصربي باعتباره أحد الأسواق السياحية الواعدة والتي شهدت مصر زيادة ملحوظة فى أعداد السائحين الوافدين منها.

وأشادت النائبة بالدور الذى يقوم به السفير عمرو الجويلى سفير مصر لدى صربيا وتعاونه الفعال من أجل إنجاح المشاركة المصرية خلال المعرض ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من صربيا إلى مصر.

وأكدت أهمية خلق شغف لدى السائح الصربي حول منتج السياحة الثقافية وربطه بالسياحة الشاطئية التي يقوم السائح الصربي حاليا بزيارة مصر من أجلها، مشددة على ضرورة تواجد كافة المشاركين بالجناح المصرى في المعارض السياحية الدولية فى جميع أيام انعقادها مما يحقق تواجد أكبر وأكثر فعالية لمصر دوليا.

تجدر الإشارة الي أن معرض بلجراد الدولي للسياحة هو أكبر حدث سياحي في جنوب شرق أوروبا، وينعقد هذا العام تحت شعار "خطوة الي الأمام".