أخبار مصر | مصر ضيف شرف أكبر معرض سياحي دولي بشرق أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر ضيف شرف أكبر معرض سياحي دولي بشرق أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومعرض بلجراد الدولي للسياحة هو أكبر حدث سياحي في جنوب شرق أوروبا وينعقد هذا العام تحت شعار "خطوة الي الأمام"، وجاء الاجتماع في ضوء استعدادات وزارة السياحة والآثار للمشاركة في فعاليات هذا المعرض لمناقشة التحضيرات اللازمة قبل بدء المشاركة.
وشهد الإجتماع حضور ممثلين عن غرفة المنشآت الفندقية، وبعض شركات السياحة والطيران المشاركة في المعرض، وجمعية مستثمرى البحر الأحمر، إضافة لعدد من ممثلى الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
وخلال الاجتماع أكدت غادة شلبى، على أهمية تضافر الجهود بين وزارة السياحة والآثار وشركاء المهنة من قطاع السياحة بأكمله لإظهار مصر بصورة مشرفة تليق بمكانتها الدولية وتراثها العريق أمام العالم.