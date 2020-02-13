أخبار مصر | مصر ضيف شرف أكبر معرض سياحي دولي بشرق أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر ضيف شرف أكبر معرض سياحي دولي بشرق أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اجتماعا تنسيقيًا مع أعضاء الوفد المصري المشارك في فعاليات الدورة الـ 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF) Belgrade International Tourism Fair) الذي سيُعقد خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير الجاري بالعاصمة الصربية بلجراد حيث ستكون مصر دولة شريك "ضيف شرف" هذا العام.

ومعرض بلجراد الدولي للسياحة هو أكبر حدث سياحي في جنوب شرق أوروبا وينعقد هذا العام تحت شعار "خطوة الي الأمام"، وجاء الاجتماع في ضوء استعدادات وزارة السياحة والآثار للمشاركة في فعاليات هذا المعرض لمناقشة التحضيرات اللازمة قبل بدء المشاركة.

وشهد الإجتماع حضور ممثلين عن غرفة المنشآت الفندقية، وبعض شركات السياحة والطيران المشاركة في المعرض، وجمعية مستثمرى البحر الأحمر، إضافة لعدد من ممثلى الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال الاجتماع أكدت غادة شلبى، على أهمية تضافر الجهود بين وزارة السياحة والآثار وشركاء المهنة من قطاع السياحة بأكمله لإظهار مصر بصورة مشرفة تليق بمكانتها الدولية وتراثها العريق أمام العالم.

