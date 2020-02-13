أخبار مصر | محافظة الجيزة: غلق جزئي لمطلع كوبرى 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة: غلق جزئي لمطلع كوبرى 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، عن إجراء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية، بإتجاه مناطق محافظة القاهرة، وذلك لرفع كفاءة الكوبري لتفادي حدوث تكدس مروري بالمحاور المحيطة بمطلع الكوبري.

وأكدت المحافظة في بيان لها، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية بإتجاه مناطق محافظة القاهرة (المطلع الثاني أمام جامع المغفرة)، وذلك ابتداء من الساعة 12 صباحا يوم الجمعة الموافق 14/2/2020 وحتي الساعة الخامسة صباحا يوم السبت الموافق 15/2/2020 وذلك دون تعطيل للحركة المرورية.

وقد وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق ورئيس حي العجوزة بمتابعة الاعمال للانتهاء منها خلال المده المحددة وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الإتجاهات الجديدة.