أخبار مصر | احتفالية كبرى بشارع المعز في العيد العاشر لافتتاح متحف النسيج (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالية كبرى بشارع المعز في العيد العاشر لافتتاح متحف النسيج (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم متحف النسيج المصري، اليوم الخميس، فعالية ثقافية فنية تضمنت معرض فني وندوة علمية وحفل تراثي بشارع المعز أحد أهم الشوارع التاريخية بالقاهرة، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد العاشر لافتتاح المتحف.

وقال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري، إن المعرض شمل إبداعات طلاب كليات الفنون تحت عنوان "الفن للجميع"، كما شارك في المعرض بعض الفنانين ذوي الهمم؛ وذلك بهدف تعريف الزائرين بإبداعاتهم.

وبدأ اليوم بندوة علمية ألقى فيها الدكتور محمد الرشيدي المشرف على عملية التطوير بالقاهرة التاريخية محاضرة عن قصة إنشاء متحف النسيج، وكيف تم تحويل المبنى من "سبيل محمد علي" الأثري إلى مبنى عرض متحفي دون التأثير أو المساس بالأثر.

وعرض الرشيدي فيلم وثائقي عن صناعة النسيج في مصر وتطورها ومدى مهارة صناعها، وكذلك عن المتحف والقطع المعروضة به وأنشطته الثقافية والتربوية.

وفي نهاية الاحتفالية شهدت الفعالية عرضًا لفرقة التنورة التابعة لوزارة الثقافة، والتي تجولت بالشارع بداية من سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا وحتى مسرح الشاعر.