أخبار مصر | بطريقته الخاصة.. وزير التعليم يوجه الشكر لفريق مؤتمر "تعزيز التعلم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطريقته الخاصة.. وزير التعليم يوجه الشكر لفريق مؤتمر "تعزيز التعلم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في نهاية اليوم الأول من مؤتمر "تعزيز التعلم في الشرق الأوسط" على التقاط صور مع فريق مكتبه الإعلامي، وذلك بعدما أنتهي المركز الإعلامي من عمله في اليوم الأول علي أكمل وجه، ووجه الشكر للفريق على الجهود المبذولة.

واختتمت فعاليات اليوم الأول من مؤتمر "تعزيز التعلم في الشرق الأوسط، وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع البنك الدولي بهدف تبادل الخبرات الإقليمية والدولية فى مجال إصلاح التعليم.

وقال وزير التربية والتعليم، في كلمته بالجلسة الختامية تحت عنوان "تعزيز التعلم من خلال التعاون.. وكيف يمكن أن نقضي على فقر التعليم"، إن التعاون بين الدول في المنطقة ضروريا لتحقيق أهداف التعلم، مشيرا إلى أننا وضعنا تدريب المعلمين ومعرفة احتياجاتهم لتعلم استراتيجيات جديدة في التدريس كأولوية أمامنا.

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وأضاف شوقي، أنه يجب أن نكافح من أجل صناعة التعليم وتنمية مجموعة من المهارات لدى الطلاب فى المستقبل ليكون لديهم مهارات معرفية حديثة، مشيرا إلى أن التدريس موهبة.

وتابع: "التطوير المهنى للمعلم هو جزء لا يتجزأ من التطوير، والآن نرى الطلاب أسرع من معلميهم فى استخدام التكنولوجيا"، مضيفا أننا أمضينا سنوات مع اليونسكو لوضع ما يسمى بجدول الجدارات مع المعلمين.

وأشار إلى أن هناك تطورًا كبيرًا حدث عندما بدأنا برنامج تعليم 2.0، وكان لدينا هدف أن يتكامل التعليم قبل مرحلة رياض الأطفال والمسئول عنها وزارة التضامن الاجتماعي والتعليم من سن 4 سنوات، مؤكدًا أن فلسفة التعليم مستمرة.