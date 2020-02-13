شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور خالد سمير نائب رئيس حزب المحافظين: لايوجد تدريب للأطباء في مصر‎ (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد سمير، نائب رئيس حزب المحافظين، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، عدم وجود تدريب حقيقي للأطباء في مصر، وهو ما يؤدي إلى مشكلات جمة في علاج المرضى، موضحا أن هناك غيابا تاما لحصر الممارسين من الأطباء ما يعني عدم القدرة على معرفة هل نحن بحاجة إلى أطباء جدد أم العدد الموجود كاف.

وقال في حوار لـ«المصري اليوم» إن وزارة الصحة تنتهج سياسة غير علمية في التعامل مع دورها وقد كشف حادث طبيبات المنيا المروري عن الطريقة والأداء السلبي للوزارة، وفيما يخص دور حزب المحافظين من تلك الأمور لفت إلى أن الحزب يعمل بقوة وهناك سياسة تقوم على تقييم كل الأمور في جميع المجالات يتم رفع توصيات بها إلى الجهات المعنية وأولها البرلمان والحكومة.

-في البداية حدثني عن كيفية تكوين رأي داخل حزب المحافظين عن الصحة في مصر، هل هناك لجنة تقوم بهذه المهمة؟

حزب المحافظين حزب ديمقراطى يبدأ اتخاذ القرار فيه من القواعد في الأمانات بالمحافظات المختلفة حيث تتخذ القرارات الخاصة بالشأن المحلى بينما تصعد المقترحات إلى اللجان المختصة وهي لجان تماثل اللجان النوعية في البرلمان كالتعليم والصحة والأمن القومى وغيرها وهى صاحبة خبرة استشارية متخصصة تبحث وتعطى الرأى الفنى وتتم كتابته للعرض على المجلس الرئاسي المسؤول عن القرار السياسي وهو يضم رئيس الحزب ونواب الرئيس وأعضاء الكتلة البرلمانية وخبراء.

فكر المحفاظين يبنى على الحقوق الدستورية وواجب مشاركة كل مواطن في الشأن العام والصحة من الشأن العام، لذلك فإن الرأى الفنى استشارى والقرار جماعى والحق في إبداء الرأى السياسى متاح ومتساوٍ للجميع.

- من وجهة نظر حزب المحافظين ما هي أبرز مشاكل الصحة في مصر؟

أبرز مشاكل الصحة في مصر كباقى الخدمات هي نقص التمويل وآثاره السلبية كبيرة أبرزها ضآلة الأجور ونقص الأدوية والمستهلكات والأجهزة وغياب الصيانة وعدم تناسب الخدمات مع عدد السكان خاصة في ما يخص أسرّة الرعاية المركزة والحضانات وغرف العمليات وغيرها. وقد عالج الدستور في المادة ١٨ هذه المشكلة بأن جعل تقديم الخدمة الصحية عن طريق نظام تأمين صحى شامل تكافلى يمول من اشتراكات تتناسب مع الدخل (ضريبة مخصصة للصحة) ورسوم على الصناعات والخدمات (ضريبة موجهة للصحة). وقد صدر القانون ١ لسنة ٢٠١٨ بشأن التأمين الصحى الشامل ونعتبره من أفضل القوانين التي أصدرها البرلمان وهناك اهتمام رئاسي كبير بتنفيذه لكننا نجد أن أداء وتوجهات وزارة الصحة تعرقل هذا التوجه.

وقد بنينا برنامج الحزب للصحة على مبادئ أساسية أذكر منها:

إتاحة الخدمات الصحية لكل مواطن. وتوزيع الخدمات الصحية كما ونوعا بالتناسب مع عدد السكان في كل منطقة. إتاحة الخدمات الصحية في إطار تأمين صحى شامل تكافلى يمول عن طريق الاشتراكات والرسوم. التعامل مع الخدمة الصحية بشكل تنموى حيث تطرح فرص عمل متنوعة لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن. وتقييم الفجوة في الخدمات الصحية واعتبارها فرصا استثمارية تقترب من تريليون جنيه خلال عشر سنوات، والاهتمام بالقوى البشرية كأهم عوامل إتاحة الخدمات الصحية وخاصة من حيث الأجور وبيئة العمل والحماية، والنظر إلى التأمين الصحى كعامل رئيسى في الإصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة، والدولة هي صانع السوق في الخدمات الصحية وأسعارها.

الصحة هي جودة الحياة وليست مجرد عدم وجود المرض، كما أن دور وزارة الصحة الأساسى هو نشر التثقيف الصحى والطب الوقائى وأهم شيء إعداد جيل من الأطباء عن طريق تدريبهم بطريقة تجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية الكبيرة التي تتمثل في صحة وحياة المصريين.

- وما رأيكم في تدريب الأطباء في مصر؟

هناك مشكلة كبيرة في تدريب الأطباء هنا تتمثل في عدم توحيد برامج التدريب وعدم تطبيق معايير الجودة. فالطبيب يستطيع أن يحصل على شهادة أخصائى دون تدريب تماما فهناك برامج متعددة دبلوم وماجستير وزمالة وبورد ودبلومات مهنية لا تطبق عليها معايير الجودة في القبول أو التدريب ولا توجد رقابة محايدة على التدريب ولا يوجد تقييم محايد بمن يخطط هو من يقبل وهو من يدرب وهو من يقيم وفي هذا تعارض كبير مع معايير الجودة في التدريب.

والأمور مرشحة بقوة للتدهور في ظل استمرار وزارة الصحة في إصدار شهادات تدريب وإعلانها بأنها تتقبل جميع الخريجين رغم عدم وجود أماكن معتمدة بحيادية لهذه الأعداد أو توفر مستهلكات وأدوية تستخدم في علاج المرضى وتسعى لمنحهم جميعا شهادة التخصص بدون تحقق أدنى معايير التدريب المعترف بها عالميا.

وبعد سنوات طويلة من الحوار المجتمعى توافق الخبراء على ضرورة التوحيد القياسى لمستوى الخريجين وتوحيد برامج التدريب وتجديد الترخيص والاهتمام بالتعليم الطبى المستمر وتم بالفعل تعديل قانون مزاولة مهنة الطب وفرض امتحان موحد للترخيص وفرض تجديد الترخيص ووضعت خطة لإصلاح التدريب وتوحيد البرامج وصدر قرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب ورغم الاسم الغريب «الإلزامى» لكنها تماثل هيئات التخصصات الطبية وتم إنشاء البورد المصرى ليكون بديلا عن كل البرامج الحالية وبالفعل تم قبول ثلاث دفعات وبدأ نقل التخصصات من الزمالة إلى البورد ووقف القبول في الدبلوم لكن تغيير الوزارة وتولى وزير غير مطلع أو مهتم بالإصلاح أدى إلى توقف كل تلك الجهود.

- كيف يمكن القول إن مصر تحتاج أطباء من عدمه؟

في الوقت الحالى لا نستطيع التأكد علميا من ذلك لأنه لا توجد أي جهة تعلم عدد من يمارسون المهنة داخل مصر فعشرات الآلاف من الأطباء يعملون كطبيب حر لا يعرف أحد هل هم بداخل أو خارج مصر وفي أي مكان أو تخصص يعملون وعشرات الآلاف من الأطباء في إجازات دون راتب خاصة لرعاية الطفل ومرافق الزوج وتحسين الدخل ولا يعرف أحد هل يمارسون الطب داخل أو خارج مصر أثناء تلك الإجازات ولا يمكن معرفة الأعداد دون تجديد سنوى لترخيص مزاولة المهنة وكل ما يعلن في هذا الشأن اجتهادات تفتقر إلى الدقة.

المتوسط العالمى هو طبيب لكل ألف مواطن والتقديرات أن طبيبا لكل مواطن تحقق معايير الجودة، أي أن مصر تحتاج 100 ألف طبيب لتكون في المتوسط العالمى و200 ألف طبيب لتصل إلى معيار الجودة وأعتقد أننا في مصر حاليا ما بين 1130 و150 ألف طبيب يعملون داخل البلاد.

- والتأمين الصحي كيف ترونه؟

التأمين الصحى نراه هو الحل الوحيد والحتمى لمشكلة مصر في مجال الصحة بشرط أن يطبق بشكل سليم ولدينا إرادة سياسية لم تكن متوفرة من قبل ونمتلك قانونا ممتازا ويتبقى فقط التطبيق الذي يستلزم تخارج وزارة الصحة تماما من المعادلة مع ضرورة تفعيل عمل الهيئات الثلاث ومنع الفساد في التعيينات ومنع تضارب المصالح وأهم التحديات الأساسية التي نواجهها حاليا بإصرار وزارة الصحة على التدخل والسيطرة وتحويل التطبيق الفعلى إلى تطبيق دعائى.

نرى التأمين الصحة كحل وكفرصة ليس فقط في المجال الصحى ولكن في مجال التنمية المستدامة وجذب الاستثمار والإصلاح الاقتصادى بما يقدمه من فرص استثمارية وفرص عمل وإمكانية فتح مجالات تحقق عائدا كبيرا من العملات الصعبة بتحويل مصر كمركز علاجى يخدم منطقة الشرق الأوسط والعالم.

- الرعاية المركزة أزمة تبحث عن حلول، لماذا لا توجد لدينا حلول وكم عدد الأسرّة الحالية وما هو العدد الحقيقي لحاجتنا لأسرّة الرعاية؟

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الرعاية العاجلة هي المقياس الحقيقى لجودة أي نظام صحى وتشمل الخدمات الإسعافية والطوارئ والرعاية المركزة والحضانات والجراحات والتدخلات الطبية خلال أول ٦ ساعات من الإصابة بأى مرض أو حادث والمعدل العالمى لأسرة الرعاية المركزة سرير لكل ألف-ألفي مواطن، أي أننا نحتاج ٥٠ ألف سرير رعاية مركزة على الأقل المعلن أن لدينا ١٢ ألفًا منها لكن بتطبيق معايير الجودة نجد أن الموجود أقل من ٥ آلاف سرير لأن سرير الرعاية يعنى ممرضة لكل مريض تتغير كل ٨ ساعات بالإضافة إلى الأجهزة المطلوبة لكل سرير (مونيتور + جهاز تنفس صناعى + مضخات إليكترونية + أجهزة شفط وصدمات) أي أن النقص في هذا يصل إلى 85٪؜ ويحتاج إلى خطة محكمة لسد تلك الفجوة عن طريق الاستثمار في الخدمات الصحية.

- وزارة الصحة كيف ترى إدارتها الآن؟

الحقيقة أن معظم الخبراء لديهم قلق كبير من السياسة الحالية لوزارة الصحة والتي تعرقل تطبيق التأمين الصحى رغم كل هذه الدعاية لم نبدأ حتى الآن في توفير التمويل حتى في المحافظات التي بدأ بها التأمين الصحى والانفاق معظمه يذهب في الشكل وليس الخدمة ومازال البناء والرخام والسيراميك والزجاج هو أهم بنود الانفاق وليس الدواء والمستهلكات والأجور والتخطيط العلمى غائب تماما وطبيب الأسرة لم يظهر بعد والتشغيل الاقتصادى والحقيقة أنه مقارنة بما عملت به لمدة تقترب من ١٥ عاما في الدول المرجعية فإننا لا نسير بالخطوات المطلوبة وأولها خروج وزارة الصحة والدعاية السياسية من تطبيق التأمين الصحى حتى لا نكرر ما حدث في الستينيات.

- بالمناسبة كيف ترون حادث طبيبات المنيا من ناحية المسؤولية، خاصة أن هناك مطالبات بإقالة الوزيرة بعد إجبارها الطبيبات على السفر للتدريب في القاهرة وكان يمكن أن يتم التدريب في المحافظات؟

حادث المنيا حادث مرورى لكنه كشف النقاب عما يحدث في وزارة الصحة فسياسة التعسف والاهتمام بالمظهر وليس الجوهر وعدم الاهتمام بالإدارة الاقتصادية ورغبات العاملين هي أسس العمل في وزارة الصحة حاليا وإجبار ١١ طبيبة بالأمر على السفر لحضور ندوه غير هامة موجودة في مصر منذ خمسين عاما (فحص الثدى) ورفض اعتذارات المتزوجات والحوامل هو الذي أدى إلى تواجد هذا العدد الكبير في تلك الساعة في هذه السيارة والكشف عن الرسائل المتبادلة بين الضحايا والإدارة كان دليلا واضحا على تلك السياسة ولا ننسى كيف تم شحن مئات الأطباء من المحافظات بطريقة غير آدمية إلى بورسعيد قبل افتتاح التأمين الصحي عن طريق إخلائهم إداريا دون موافقتهم أو سابق معرفتهم تاركين أسرهم ولولا ستر الله لحدثت كوارث.

- هناك شكوى من المشاكل الصحية للأطفال ما تعليقكم؟

مصر بها ما يقارب ٤٥ مليون طفل والتركيبة السكانية تميل بشدة إلى ذلك السن ونحتاج سريرا علاجيا لكل مئتى طفل أي حوالى ٢٠٠ ألف سرير علاجى المتوفر منهم أقل من عشرة آلاف. تم ضم كل الأطفال قبل سن المدرسة وأطفال المدارس إلى مظلة التأمين الصحى بقرارات غير ممولة وهذا مثال لنتائج التدخلات السياسية في التأمين الصحى وكمثال هناك ١٢ طفلا حصلوا على أحكام قضائية بتوفير علاج مناعى يتكلف للطفل الواحد ١٢ مليون جنيه سنويا هؤلاء الأطفال لا تكفيهم كل الاشتراكات المحصلة من ٤٥ مليون طفل لتغطية تكلفة علاجهم التي تقترب من ربع مليار جنيه سنويا.

- وأين عمل الأحزاب بالنسبة لكل ما يجري سواء في الصحة أو في الشأن العام؟

الأحزاب الحقيقية تعانى من انغلاق الأفق السياسي في ظل عدم حيادية الإعلام وضعف ثقافة المشاركة السياسية والصغوط الاقتصادية على المواطن العادى التي تثقله بالبحث عن لقمة العيش ليل نهار أستطيع القول بأن التعليم لا يقوم بدوره في ترسيخ فكرة المشاركة في الشأن العام وأنه واجب دستورى والطريق الوحيد لإيجاد مجتمع ناضج وفاعل. ثم يأتى الإعلام الذي يشيطن العمل الحزبى فكلمة غير منتمٍ حزبيا تروج وكأنها فخر وشرف مع تقزيم الأحزاب ومنع تواصلها مع المواطنين رغم أن الأحزاب هي الضمانة الوحيدة للاستقرار فأهم إيجابياتها أنها تلغى فكرة نزول المحتجين إلى الشارع وبالتالي تمنع الصدام وتستبدله بالتمثيل السلمى والتعبير عن الرأي السياسي.

- ومارأيكم في عمل البرلمان الحالي وأداء الحكومة؟

الحقيفة أن البرلمان الحالى نال كثيرا من الانتقادات خاصة بعد الامتناع عن القيام بالدور الرقابى وهو الدور الأساسي للبرلمان ويأتى قبل الدور التشريعى وكان غياب الاستجوابات وطلبات الإحاطة للوزراء ومنع إذاعة الجلسات سببا لموقف غالبية الشعب غير الراضي عن البرلمان، أما بالنسبة للحكومة فهناك وزارات تؤدى أداء جيدا كالكهرباء والإسكان وأخرى متعثرة كالصحة والتعليم اللتين كان التجديد لوزيريهما بمثابة الصدمة للشعب ولا أتوقع تحقيق أي تقدم في حال استمرار سياسة هاتين الوزارتين البعيدة كل البعد عن جوهر المشكلات وهو التمويل.

- البنية التحتية من الأشياء المهمة جدًا، مثل الصرف الصحي وشبكات المياه، لماذا لا تهتم الدولة والأحزاب بالتعاون لإيجاد حلول لهذه المشكلة من وجهة نظركم؟

البنية التحتية والخدمات الأساسية هي أهم مؤشرات تقدم المجتمعات وبقدر ما نلاحظ من تطور كبير في الطرق نلاحظ تراجعًا في خدمات التليفون المحمول والإنترنت وثباتا في مشكلات المواصلات والمرور، رغم تحسن الطرق بشكل كبير ونجد أن دور المحليات غائب ودور البرلمان في طرح حلول لهذه المشاكل غير واضح والكرة الآن في ملعب السلطة التنفيذية، فتح باب الحوار المجتمعى والسماح للأحزاب بالعمل والتواصل الجماهيرى والإعلامى حتمى لتوسيع قاعدة المشاركة واستقطاب الكفاءات والعقول.

- حزب المحافظين كيف يرى الاقتصاد الآن وهل هناك أمل في حياة بأسعار أرخص من الحالية؟

الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة صعبة ليس بسبب تعويم الجنيه والسياسات النقدية، وإنما بسبب جداول الأجور الفاسدة وعدم تحمّل الدولة لمسؤوليتها في دور صانع السوق في سياسة الأجور. الحد الأدنى للأجور بعيد تماما عما يمكن أن يوفر حياة آدمية وهو ما يفتح أبواب الرشوة والفساد وما نسميه سياسة الدرج المفتوح ويجب أن تكون الوظيفة العامة ضامنة لحياة آدمية ونقدر في الحزب الحد الأدنى للأجر المطلوب حاليا بحوالى ستة آلاف جنيه وهو بالمناسبة يعادل القوة الشرائية لألف ومائتى جنيه بأسعار ٢٠٠٨ وقت تداول دعوى الحد الأدنى للأجور، ويأتى بعد ذلك تطبيق العدالة وتخفيض الفارق بين الحد الأدنى والأقصى والذي يصل حاليا إلى ٣٥ ضعفا بينما لا يجب أن يزيد على ١٥، لكن الأمل قائم في تحسن الاقتصاد بشرط الاتجاه نحو الإنتاج الصناعى والزراعى والسعى إلى الاكتفاء الذاتى والتصدير.

- بصفتك طبيب قلب.. ماذا تنصح الأصحاء والمرضى على السواء؟

الوقاية خير من العلاج والحذر من التخمة وزيادة الوزن ومراجعة طبيب الأسرة على الأقل مرة كل عام للكشف المبكر عن أي مرض قبل استفحاله وتمكنه من الجسم وأخيرا وليس آخرا ممارسة الرياضة ولو نصف ساعة كل يوم.

- أخيرا كيف قرأتم ما أعلنه الرئيس الأمريكي قبل أيام فيما عُرف باسم خطة السلام الأمريكية؟

الحقيقة أن تصريحات ترامب لم تكن مفاجئة وجاءت كما توقع كل المتابعين من إعلان يتوافق مع ما عهدناه من سياسات ترامب الداخلية والخارجية والتي تأتى في غالبية الأحيان بعيدة عما نعرفه من قواعد القانون الدولى بل والأعراف الدبلوماسية.

أعتقد أن الإعلان في الوقت الحالى هي محاولة من ترامب للهروب من المأزق السياسي الداخلى قبل انتخابات يناير المقبلة، خاصة مع الضغط الشديد من الغالبية الديمقراطية بالكونجرس.

ثم تأتى لقاءات الأسبوع الماضى مع ممثلى السلطة والمعارضة في إسرائيل وكأنهما طرف النزاع لتوضح الصورة مع وضع اتهامات نتنياهو بالفساد في الاعتبار وكونه تقريبا في نفس موقف ترامب. الحقيقة أنها لا يمكن أن تعد مبادرة جادة لحل الأزمة لكنها مقترح مجامل لإسرائيل ولد ميتا ولا يمس القضية الفلسطينية من قريب أو بعيد بدليل عدم مشاركة أو استشارة أي فلسطينى فيه. مقترح سيرفضه أصحاب الحق وسيرفضه كل منصف مع تحفظى الشديد على بيان الخارجية المصرية الغريب في الموضوع.